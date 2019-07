Österreichs Dressur-Hoffnung qualifizierte sich am Samstag bei widrigen Verhältnissen für die finale Kür der U25-Europameisterschaft in Italien.

Diana Porsche hat nach ihrem starken Auftritt im Team (fünfter Rang) auch im Einzelbewerb der U25-EM in San Giovanni in Marignano (Rimini, Italien) überzeugt. Die Salzburgerin erreichte am Samstag als beste Österreicherin den ausgezeichneten sechsten Platz. Der 23-Jährigen und Pferd Di Sandro OLD wurde dabei aufgrund der Wetterlage alles abverlangt. So musste der Wettkampf mitten im ersten Versuch des Salzburger Erfolgsduos abgebrochen werden. Österreichs Medaillenhoffnung ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und qualifizierte sich mit einer Wertung von 69,923 Prozentpunkten locker für die Entscheidung am Sonntag.



"Es war heute unglaublich schwierig, vor allem weil der Wettkampf mitten in unserem ersten Versuch aufgrund von Blitz und Donner abgebrochen werden musste, wir dann eineinhalb Stunden später wieder inmitten der Prüfung beginnen mussten. Mein Team und ich freuen uns, dass wir uns für die Kür am Sonntag qualifizieren konnten", lässt Porsche einen ereignisreichen Samstagabend Revue passieren.

Quelle: SN