Christian Juza geht bei der Staatsmeisterschaft im Springreiten in Lamprechtshausen als Führender ins Finale am Sonntag. Auch der Salzburger Nachwuchs hat beste Chancen auf Gold.

Christian Juza hat den Heimvorteil in Lamprechtshausen voll genutzt und den ersten von zwei Teilbewerben der Staatsmeisterschaft im Springreiten gewonnen. Der Lokalmatador blieb in den beiden Durchläufen ohne Fehler und setzte sich letztlich dank der besten Laufzeit 13 Hundertstel vor der Vorarlbergerin Katharina Rhomberg und eine weitere halbe Sekunde vor Alice Janout aus Niederösterreich durch. Damit hat er die besten Karten, sich am Sonntag (15.30 Uhr) mit einer weiteren starken Leistung den Ford Fiesta abzuholen, der heuer dem Sieger der Staatsmeisterschaft winkt.

Als Halbzeitführende geht auch Sally Carina Zwiener in den Finaltag. Die Reiterin vom USRC Wolfgangsee musste bei den Juniorinnen II zwar zwei Abwürfe hinnehmen. Die unterliefen aber auch Marie Christine Sebesta vom Wiener Reitteam, die zudem fünf Sekunden länger für den Parcours benötigte. Einen heißen Zweikampf um den Titel liefern sich auch Lisa-Marie Arvai aus Elixhausen und Antonia Weixelbraun vom SRC Lamprechtshausen in der Jugend II. Arvai blieb in beiden Umläufen fehlerfrei, Weixelbraun muss sich nach einem Abwurf vorerst mit Rang zwei begnügen. Annika Neuhofer (URC Stall Christoph E) darf sich als Halbzeit-Vierte zumindest noch Hoffnungen auf Bronze machen.