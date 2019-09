Christian Juza verpasste nach der Halbzeitführung noch den Staatsmeistertitel. Lisa-Marie Arvai führte Salzburger Doppelsieg bei der Jugend II an.

Als Führender war Christian Juza am Sonntag in Lamprechtshausen ins Finale um den Staatsmeistertitel im Springreiten gegangen. Letztlich blieb dem Lokalmatador nicht einmal eine Medaille. "Hindernisse mit 1,60 m sind für mein Pferd einfach noch zu viel", erklärte Juza, nachdem "Mister Z" den Sprung über den Wassergraben verweigert hatte. "Er hat beim zweiten Sprung schon den ersten Fehler gemacht und war dann ein wenig von der Rolle." Durch seine Aufgabe war der Weg frei für Christian Rhomberg, der sich über einen Ford Fiesta als Siegprämie freuen durfte.

Ein wenig Trost spendeten Juza die starken Leistungen der Salzburger Reittalente. "Beim Nachwuchs sind wir einfach sehr stark. Das freut mich natürlich sehr", betonte der Lamprechtshausner. So gab es in der Jugend II sogar einen Salzburger Doppelsieg zu bejubeln. Lisa-Marie Arvai blieb auf Antonio di Monte in allen Bewerben fehlerfrei und verwies damit Antonia Weixelbraun, die auf Salwynara insgesamt zwei Abwürfe hinnehmen musste, auf Platz zwei. Die beiden profitierten bei den heimischen Titelkämpfen auch von der Erfahrung, die sie gemeinsam Anfang Juni bei der EM in Zuidwolde gesammelt haben, wo sie von Juza betreut wurden. "Der Parcours dort war schon um einiges schwieriger. Das hilft natürlich bei so einem Springen", meint die 13-jährige Siegerin.

Trotz zweier Abwürfe war Sally Carina Zwiener bei den Junioren II als Halbzeitführende in den Finaltag gegangen. Zwölf weitere Fehlerpunkte ließen sie aber noch bis auf Rang vier abrutschen. "Ich bin eigentlich ohne große Erwartungen ins Turnier gegangen, da mein Pferd Cindy Crawford eine lange Verletzungspause hinter sich hat", erklärte die junge Springreiterin vom USRC Wolfgangsee.