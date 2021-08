Rennfahrer Martin Ragginger muss sich in Geduld üben

Geduld ist eine Tugend. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie ist das allseits bekannte Sprichwort für so manchen unfreiwillig zum Lebensmotto geworden: So auch für Martin Ragginger. Der Salzburger Motorsportler ist für gewöhnlich im asiatischen Porsche Carrera Cup im Einsatz. Seit knapp zwei Jahren hat Ragginger allerdings kein Rennen mehr in Asien absolviert. "Ich habe einen gültigen Vertrag, aber wegen Corona ist es schwierig, in Asien zu fahren", erklärt der Porsche-Pilot. Vor allem die strengen Quarantänebestimmungen machen Reisen nach Fernost zur ...