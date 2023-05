Rennrollstuhl: Thomas Geierspichler ist schon gut in Fahrt

Thomas Geierspichler ist mit einigen Tagen Verspätung in die Saison gestartet. Von einem Harninfekt gehandicapt, musste der Salzburger Rennrollstuhlfahrer für das Daniela-Jutzeler-Bahnmeeting, den traditionellen Auftakt in das Wettkampfjahr, kurzfristig absagen. Bei den internationalen Schweizer Meisterschaften am Wochenende in Arbon aber klappte es - und Geierspichler erzielte auf Anhieb bessere Zeiten als im Vorjahr und schaffte darüber hinaus zwei A-Limits für die Paralympics 2024 in Paris. "Das freut mich total. Letzte Woche lag ich noch mit Fieber im Bett und musste Antibiotika nehmen", erzählte der 47-jährige Anifer, der im 400-Meter-Rennen eine Sekunde schneller war als bei seiner Saisonbestleistung 2022 (1:04,43 Min.). In der Endabrechnung wurde es der achte Rang. Den Sieg holte sich der Japaner Tomoki Sato.

Auch im 100-Meter-Sprint legte Geierspichler eine Topzeit hin (19,23 Sek.), ein Stockerlplatz war für den Langdistanzspezialisten freilich außer Reichweite. "Dass ich trotz der widrigen Vorbedingungen so viel schneller bin, zeigt mir, dass ich im Winter sehr gut gearbeitet habe", meinte der zweifache Paralympicssieger, für den es im Rahmen der Schweizer Bahnserie Ende dieser Woche beim IPC Athletics Grand Prix in Nottwil weitergeht. "Das Minimalziel habe ich mit den

A-Limits geschafft. Jetzt heißt es gut erholen für die letzten beiden Rennen in der Schweiz", sagte Geierspichler.