Salzburger fuhr auf Rang zwei − Paralympics-Quali war aber außer Reichweite.

Schlechtes Wetter machte für Thomas Geierspichler und seine Rennrollstuhlkollegen bei der Fortsetzung der Schweizer Bahnserie in Arbon die Hoffnung zunichte, sich mit einer Topzeit für die Paralympics zu qualifizieren. Der Salzburger zeigte im 400-m-Rennen zumindest mit Platz zwei auf. "Mit meiner Leistung war ich super zufrieden. Wäre das Rennen noch zehn Meter länger gewesen, hätte ich im Zielsprint noch den Sieg geholt", meinte Geierspichler.

Für die Paralympics-Quali wäre eine Zeit von 1:03,27 Minuten nötig gewesen. Sieger

Leonardo Perez fehlten am Ende mehr als sieben Sekunden auf die anvisierte Marke. Geierspichler rollte zwei Zehntel nach dem Mexikaner ins Ziel. "Bei elf Grad, kaltem Wind und unangenehmem Regen war an eine Paralympics-Quali-Zeit nicht zu denken. Durch den starken Regen hatten wir alle schlechten Grip", analysierte der Anifer.

Auf einem Start im 1.500er-Rennen verzichtete Geierspichler dann am Nachmittag lieber. "Aus Angst vor einer Verkühlung und mit Hinblick auf die bevorstehende Europameisterschaft in Polen nächste Woche", erklärte der 45-Jährige. "Nach dem Rennen am Vormittag war ich komplett durchnässt und fror. Am kommenden Montag geht die Schweizer Bahnserie mit dem Daniela Jutzeler Meeting zu Ende. Ich bin zuversichtlich, stecke den Kopf nicht in den Sand und hoffe, dass der Wettergott da mitspielt. Meine Form ist sehr gut und bei normalen Bedingungen wäre das Limit möglich."