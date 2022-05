Goldmedaille für Birigit Halwachs krönte starke WM

Salzburgerin holte bei der WM in Sønderborg auch noch Silber. Malena Kernacs komplettierte mit Bronze im Mehrkampf den historischen Erfolg.

30 Jahre lang hat Hans Pichler den Rhönradsport in Salzburg aufgebaut und gefördert. Bei der Weltmeisterschaft im dänischen Sønderborg durfte er nun endlich die erste Goldmedaille für seine Schützlinge bejubeln. Birgit Halwachs war am Samstag in der Musikgeraden nicht zu schlagen und teilte sich Platz eins mit der Japanerin Aya Horiguchi und der Deutschen Karina Peisker. Zudem gewann die Salzburgerin auch noch Silber in der Spirale.

"Eine Sensation. Nach all den Jahren an Aufbauarbeit ist diese Entwicklung für uns alle fast unwirklich. Wir haben als Niemand angefangen und konnten nur überall

ein bisschen mitnaschen. Jetzt sind wir in der Weltspitze", jubelte der Trainer und Präsident österreichischen Rhönradverbandes.

Am Freitag hatte sich Pichler noch zu früh gefreut. Im Mehrkampf sah er Malena Kernacs schon als sichere Siegerin. Als die offiziellen Ergebnisse dann am Tisch lagen, wurde aber klar: Kernacs hatte Silber um 0,1 Punkte und Gold um 0,25 Punkte verpasst. So blieb Bronze unmittelbar vor Halwachs, die dann am nächsten Tag endgültig den historischen Erfolg fixierte. "Auch wenn Malena jetzt ein wenig enttäuscht ist, war ihre Leistung phantastisch. Denn der Mehrkampf ist die Königsdisziplin im Rhönradsport", betont Pichler.