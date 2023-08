Riesentöter Faistenau schlägt erneut zu - Trainer Josef Bauer kündigt Konsequenzen an

Faistenau sorgte am Mittwoch für eine große Sensation in der dritten Landescup-Runde: Der Landesligist warf nach Hallein auch den Regionalligisten Grünau aus dem Bewerb. Überraschen konnte auch die neue SG Gneis/ASK/PSV.

"Der Gegner hat uns unterschätzt. Sie haben mit Petrit Nika und Valdrin Kadrija ihre besten Spieler geschont, das hat sich letztendlich gerächt", erklärte Faistenaus Spielertrainer Marco Lämmerhofer nach dem 4:3-Heimerfolg. Der Außenseiter führte gegen die Walser kurz vor der Pause mit 2:1, in der 45. Minute bekamen die rund 300 Zuschauer ein Traumtor zu sehen. Der herausragende Wolfgang Klaushofer überhob Grünau-Goalie Valerian Rehrl von der Mittellinie - 3:1.

Grünau-Trainer Josef Bauer sauer

Nach rund einer Stunde kam es in Faistenau zu einer unschönen Szene: Wegen einer Tätlichkeit sah Julian Feiser die rote Karte. In Unterzahl kam der Regionalligist dann besser ins Spiel und konnte durch Tore von Maximilian Pössl (62.) und Moussa Dembele (67.) sogar ausgleichen. "Meine Mannschaft hat sich aber trotz der Gegentore nicht aus der Ruhe bringen lassen, ich bin richtig stolz auf meine Burschen", sagt Lämmerhofer, der eine hitzige Schlussphase miterlebte. In der 88. Minute flog mit Stefan Federer der nächste Grünauer vom Platz. In doppelter Überzahl machte Gerald Greiner seinen Hattrick perfekt und schoss den Außenseiter ins Achtelfinale. "Wir haben leider zu viele Chancen vergeben. Insgesamt haben wir dem Verein mit dieser Partie einen großen Imageschaden zugefügt. Das wird sicher Konsequenzen haben", ärgerte sich Grünau-Trainer Josef Bauer nach dem Ausscheiden.

Weitere Überraschungen am Mittwoch

Mit Henndorf, das den höher eingeschätzten Ligakonkurrenten Bürmoos nach einem 2:2 im Elfmeterschießen aus dem Bewerb warf, und der SG Gneis/ASK/PSV, die das Landesliga-Topteam Bergheim mit 5:3 besiegte, sorgten weitere Außenseiter für Überraschungen. Weiters im Achtelfinale stehen Saalfelden (3:0 in Bramberg), Seekirchen (6:0 in Leogang) und St. Michael (5:0 gegen Mühlbach/P.). Bereits am Mittwoch setzten sich Thalgau (4:3 gegen die Austria), Neumarkt (4:2 in Muhr), Grödig (3:1 gegen Bischofshofen), Anif (3:0 in Puch) und Schwarzach (1:0 gegen Tamsweg) durch.