16-jähriger Walser zeigte mit Sieg in den USA sein großes Talent

Der A. C. Wals dominiert schon seit Jahrzehnten den heimischen Ringsport. Ende letzten Jahres sicherte sich der Traditionsverein bereits zum 54. Mal den österreichischen Meistertitel, wobei seit 2006 nur ein Finale (2016 gegen Klaus) verloren ging. Die Basis des Erfolgs ist neben den starken Familienbanden die gute Nachwuchsarbeit.

Dass die Walser Talente auch im internationalen Vergleich zu den allerbesten zählen, zeigte sich diese Woche bei den Journeymen World Classics, einem großen Nachwuchs-Turnier mit 500 Teilnehmern aus über 20 Nationen in Albany/New York. Gleich drei Walser durften dort auf Einladung des US-Verbands ihr Können zeigen, wobei der erst 16-jährige Mukhammad Inshapiev sensationell seine Klasse gewinnen konnte. "Er ist ein sehr guter Konterringer und definitiv auf dem richtigen Weg", erklärt der Walser Freistil-Trainer Maxi Außerleitner. Trotz seines Alters durfte der Schüler der Sport-Handelsschule Salzburg vorige Saison schon in der Bundesliga für die Walser ringen und steuerte auch einige Siege zum Meistertitel bei. Mit seinem Erfolg in den USA sollte er auch die Nominierung für die Kadetten-EM und -WM in der Tasche haben.

Stark präsentierten sich in New York auch Muhamed Bektemirov und Benedikt Huber, im stark besetzten Feld reichte es aber trotz mehrerer Siege nicht zu einem Podestplatz. "Sie sind beide sehr stark. Muhamed hat sich erst kürzlich den Juniorenmeistertitel gesichert und war letztes Jahr in der Bundesliga ein Erfolgsgarant", betont Außerleitner.