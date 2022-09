A.C. Wals feiert gegen Klaus den zweiten Auswärtssieg

Salzburger gehen damit ungeschlagen in ihren Heimauftakt in einer Woche gegen Götzis.

Der A.C. Wals zeigt bislang auch in der neuen Saison der Ringer-Bundesliga keine Schwäche. Der Rekordmeister setzte sich am Samstag gegen Klaus mit 37:20 durch und gewann damit auch seinen zweiten Auswärtskampf, bevor nächstes Wochenende der große Heimauftakt gegen Götzis ansteht.

Bei den Walsern waren Benedikt Huber und Givi Matcharashvili in beiden Stilrichtungen nicht zu schlagen. Amer Hrustanovic machte griechisch-römisch mit seinem Gegner kurzen Prozess, im Freistil musste er aber in einer höheren Gewichtsklasse antreten und konnte nur einen Mannschaftspunkt retten. Markus Ragginger feierte im Greco-Schwergewicht schon nach 29 Sekunden einen Schultersieg. Muhamed Bektemirov legte mit einem schnellen 11:0-Erfolg im Freistil eine weitere Talentprobe an. Da Klaus in der niedrigsten Gewichtsklasse keinen Ringer aufbot, gingen acht Punkte kampflos an Wals.