Der Rekordmeister gewann auch den Rückkampf des Finales gegen KSK Klaus souverän.

Der A. C. Wals war in der Ringkampf-Bundesliga auch heuer wieder eine Klasse für sich. Der Rekordmeister aus Salzburg beendete am Samstag eine perfekte Saison ohne Niederlage mit dem Gewinn des 53. Mannschaftsmeistertitel.

Die Weichen dafür hatten die Salzburger bereits im Hinkampf des Finales gegen den KSK Klaus mit einem 34:22-Sieg in Vorarlberg gestellt. Vor eigener Kulisse lagen sie schon zur Halbzeit mit 19:9 in Führung. In der Freistil-Runde setzte es dann zwar in den ersten beiden Kämpfen klare (und erwartete) Niederlagen, zwei Kämpfe später war ihnen der Sieg aber nicht mehr zu nehmen. Schließlich setzten sich die Walser mit 34:23 durch und sicherten sich mit einem Gesamtscore von 68:45 souverän den nächsten Titel.