Helmut Mühlbacher führte die Walser Ringer zum Sieg im ersten Halbfinale.

Auf Helmut Mühlbacher ist Verlass. Das stellte das 46-jährige Leichtgewicht des A. C. Wals am Samstag wieder eindrucksvoll unter Beweis. Im Hinkampf des Bundesliga-Halbfinales gegen den KSV Götzis gewann der mehrfache Staatsmeister als einziger Ringer beide seiner Kämpfe mit 4:0. "Helmut ist immer noch eine große Stütze unserer Mannschaft. Er hat das sehr souverän gemacht und die Nerven behalten", betonte Sportdirektor Max Außerleitner nach dem 36:26-Auswärtserfolg.

Dieser fiel knapper aus als erwartet. Nach den sieben Freistil-Duellen stand es gar 16:16. Außerleitner erklärt: "Wir haben mit weniger Arbeit gerechnet. Uns ist aber nicht alles aufgegangen. Dass wir ein paar Punkte liegen gelassen haben, ist jedoch nicht tragisch. Mit dem Finaleinzug schaut es gut aus." Der Rückkampf findet am kommenden Samstag in der Walserfeldhalle statt. Vor allem die Leistungen im Griechisch-Römisch nähren die Zuversicht des österreichischen Rekordmeisters. In Götzis gingen nur zwei der sieben Duelle verloren. "Im Rückkampf geht es dann mit Griechisch-Römisch los. Da wollen wir das Finale dann gleich klarmachen", gibt Außerleitner die Marschroute vor.

Die Walser Ringer peilen auch in der 2. Bundesliga den Meistertitel an. Die Juniors fordern am kommenden Samstag im Finale die zweite Mannschaft des KSV Götzis. Zum Abschluss des Grunddurchgangs musste man beim 23:24 gegen die KG Wien die erste Niederlage hinnehmen. Diese kostete den URV Bad Vigaun den zweiten Gruppenplatz. Nach dem 26:13-Erfolg in Leonding ringen die Tennengauer nun um den fünften Gesamtrang.



Quelle: SN