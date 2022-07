Auch drittes Walser Talent kämpfte sich bei U20-EM unter die Top 10

Benedikt Huber kam als Siebter den Medaillen zum Abschluss der Titelkämpfe in Rom am nächsten. Magomed Bektemirov und Matthias Hauthaler hatten mit zehnten Plätzen vorgelegt.

Zu einer Medaille hat es für die drei Walser Nachwuchshoffnungen bei der U20-Europameisterschaft im Ringen knapp nicht gereicht, mit Top-10-Plätzen legte das Trio in Rom aber eine starke internationale Talentprobe ab.

Am besten schnitt Freistil-Ringer Benedikt Huber (bis 70 kg) ab, der als Letzter der Walser Truppe am Samstag auf der Matte stand. Huber konnte nach einem Freilos in der ersten Runde gegen Ferenc Csiki (Rumänien) nach 8:0-Führung auf Schulter gewinnen. Im Viertelfinale musste er gegen den späteren Finalisten Sabir Jafarov (Aserbaidschan) eine 0:10-Niederlage hinnehmen. In der Hoffnungsrunde verlor er gegen den für Belgien startenden Russen Muhamad Abdurahmanov nach offenem Kampf mit 2:10 nach Punkten. Damit landete der Walser, der bei der U23-EM bereits mit einem fünften Platz aufgezeigt hatte, auf Rang sieben seiner Gewichtsklasse.

Sein Clubkollege Magomed Bektemirov (bis 65 kg) hatte sich am Freitag nach einem Freilos zum Auftakt Kadetten-Vize-Europameister Constantin Chirilov in einem spektakulären Kampf mit 12:14 geschlagen geben müssen. Da der Moldawier sein Halbfinale in letzter Sekunde verlor, bekam Bektemirov keine zweite Chance in der Hoffnungsrunde und wurde als Zehnter gewertet.

Der einzige Walser Griechisch-Römisch-Ringer bei den Titelkämpfen hatte bereits am Mittwoch die Top-10-Serie gestartet. Matthias Hauthaler (bis 72 kg) legte in der Qualifikation mit einem souveränen 11:0-Punktesieg los, im Achtelfinale war er dann gegen den späteren Bronzemedaillegewinner Omer Can Dogan aus der Türkei aber chancenlos und schied mit 0:9 aus. Das reichte zu Platz zehn unter 26 Teilnehmern.