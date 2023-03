Benedikt Huber verpasste bei der U23-EM nur knapp eine Medaile

Walser musste sich wie im Vorjahr im kleinen Finale um Bronze geschlagen geben.

BILD: SN/A. C. WALS

Da Griechisch-römisch-Kämpfer Matthias Hauthaler seinen Start der U23-EM kurzfristig aufgrund einer Verletzung absagen musste, ruhten die Medaillenhoffnungen des A. C. Wals diese Woche in Bukarest ganz auf Benedikt Huber. Wie bereits im Vorjahr schaffte der Freistilringer am Samstag den Einzug ins kleine Finale, verlor aber den Kampf um Bronze.

Gegen späteren Europameister verloren

Zum Auftakt in der Gewichtsklasse bis 70 kg fegte Huber den Mazedonier Muhamed Feruki souverän mit 6:0 von der Matte. Im Viertelfinale musste er sich dem späteren Europameister Magomed Khaniev (AZE) mit 1:11 geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde konnte er dann Kräfte sparen, da sein ukrainischer Gegner es nicht schaffte, rechtzeitig im regelkonformen Wettkampftrikot auf der Matte zu stehen.

Im Kampf um Bronze war Huber dann dennoch ohne Chance und verlor gegen den Georgier Davit Patsinashvili glatt mit 0:10.