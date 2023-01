Der Hoffnungsträger kommt aus der Familie

Als neuer Bundestrainer will der Walser Georg Marchl die Olympiatradition fortsetzen.

Ringen liegt in der Familie, vor allem in Walser Familien. Georg Marchl ist da mehr die Regel als die Ausnahme. Er tritt in große Fußstapfen: Sein gleichnamiger Vater rang ebenso bei Olympischen Spielen wie Onkel Anton, der dem österreichischen Rekordmeister A. C. Wals seit Jahren als Präsident vorsteht. Und auch der Junior will zu Olympia. Er wird dort aber nicht kämpfen.

Denn die Matte hat der 30-Jährige, der als WM-Fünfter zu den weltbesten Junioren zählte, früh verlassen. Den Rücken hat er ihr aber nie gekehrt. Als Wegbegleiter seines sieben Jahre jüngeren Bruders Simon blieb Georg Marchl, der seit mehreren Jahren in Wals ein Friseurgeschäft führt, dem Sport erhalten. Am Montag tritt der inzwischen erfahrene Betreuer sein Amt als neuer Bundestrainer der österreichischen Freistilringer an. "Der Aufstieg ist spontan gekommen und ist eine super Herausforderung. Ich freue mich auf diesen nächsten Schritt", sagt Georg Marchl.

Fad wird ihm nicht. "Bundestrainer ist ein 40-Stunden-Job. Aber ich kann ihn gut mit meinem Unternehmen kombinieren. Und der Urlaub wird halt oft dem Ringen gewidmet. Es ist einfach eine große Leidenschaft", erklärt der Walser, der ein straffes Programm hat. Bereits in der zweiten Jännerwoche startet mit dem Trainingslager in Fuerteventura die neue Saison. Deren erste Hälfte gipfelt in den Europameisterschaften der U23 und der allgemeinen Klasse. Der Höhepunkt des zweiten Trainingsblocks ist die Weltmeisterschaft in Belgrad im September. Dort werden die ersten fünf Quotenplätze für Olympia vergeben.

"Wir haben im Freistil ein junges, aber schlagkräftiges Team", betont Georg Marchl. Neben Bruder Simon zählen der Tiroler Benjamin Greil und der Vorarlberger Johannes Ludescher zu den herausragenden Ringern im Kader. Der Walser Benedikt Huber führt die junge Garde an. Zu dieser zählen etwa seine Vereinskollegen Muhamed Bektemirov, Mukhammad Inshapiev und Kristian Cikel sowie Alexander Seiwald von der KG Vigaun/Olympic.

Kämpft einer von Georg Marchls Schützlingen in Paris 2024 um olympisches Edelmetall? "Für Europäer ist die Qualifikation besonders schwer. Aber ich traue es ihnen zu", sagt der neue Bundestrainer, der seinem Bruder die größten Chancen einräumt. "Simon kann sich erstmals voll auf die zwei Großereignisse in der allgemeinen Klasse konzentrieren. Er ist konkurrenzfähig, muss bei der Weltmeisterschaft aber zwei, drei enge Kämpfe gewinnen, um es zu Olympia zu schaffen." Er wäre nicht der Erste in der Familie.