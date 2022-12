Gedenken an Brötzner bringt Extramotivation

Final-Rückkampf gegen Inzing steht im Zeichen der kürzlich verstorbenen Vereinslegende. Bis zu 1500 Zuschauer sollen A. C. Wals zum Sieg peitschen.

Für die Ringer des A. C. Wals gibt es jedes Jahr ein großes Ziel: den neuerlichen Gewinn der österreichischen Mannschaftsmeisterschaft. Auch heuer haben die Salzburger Dauerbrenner natürlich wieder problemlos das Bundesligafinale erreicht und im ersten Kampf mit einem 35:26-Sieg in Inzing vorlegt. Am Samstag (Kampfbeginn: 19.30 Uhr) soll nun vor eigenem Publikum Titel Nummer 55 fixiert werden.

Im Gegensatz zum Vorjahr wird die Walserfeldhalle wieder aus allen Nähten platzen. Mussten die Walser 2021 ihren 54. Titel wegen der strengen Coronaauflagen noch vor leeren Rängen feiern, werden heuer neben Hunderten Fans auch wieder zahlreiche Prominente aus Sport, Politik und Wirtschaft zum großen Saisonfinale in die Ringerhochburg pilgern. "Wir sind enorm froh, dass wir wieder vor Publikum kämpfen können. Wir haben sogar zusätzliche Plätze geschaffen und rechnen heuer mit bis zu 1500 Zuschauern", betont Obmann Toni Marchl.

Eine Vereinslegende wird diesmal jedoch schmerzlich am Mattenrand fehlen. Josef Brötzner, der in seiner aktiven Zeit 24 Staatsmeistertitel errungen sowie an zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 1972 in München teilgenommen hatte, ist am 26. November verstorben und am Mittwoch im Beisein zahlreicher Vereinsvertreter beigesetzt worden. "Er war bei uns Ehrenmitglied und ein echter Hero. Wir werden in unserem Ehrungsblock vor dem Finale natürlich auch seiner intensiv gedenken", erläutert Marchl. "Das gibt uns für den Kampf sicher auch extra Motivation." Zudem wird im einstündigen Vorprogramm U23-Vize-Weltmeister Markus Ragginger geehrt.

Rein sportlich ist das Match um den Titel mit nur neun Punkten Vorsprung längst noch nicht entschieden. "Auswärts haben wir von sechs offenen Kämpfen fünf gewonnen. Die können aber auch ganz anders laufen", erklärt Marchl. Auch Cheftrainer Matthias Außerleitner warnt vor zu großer Siegesgewissheit: "Wir müssen weiter fokussiert bleiben und nochmals so eine Leistung wie in der Vorwoche abrufen, um den Titel zu holen. Inzing hat einen Kader mit vielen Nationalkaderringern und sie werden uns sicher nicht kampflos den Meistertitel überlassen."