Als Bundesliga-Rekordmeister mit international arrivierten Athleten hat sich der A. C. Wals einen Namen gemacht und den Zuschlag für die U23-EM erhalten. So erfolgsverwöhnt die Ringer-Hochburg ist, so herausfordernd wird die Zukunft. Denn die Coronakrise trifft den Vorzeigeverein besonders hart. ...