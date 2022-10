Medaillengarant Ragginger ist bereit für die Großen

Markus Ragginger ringt nach dem Gewinn seiner zehnten Medaille 2023 um ein Olympiaticket. Zuerst wartet im Ligaalltag aber das Gipfeltreffen.

Markus Ragginger hat noch nicht genug. Zehn Tage nach dem Gewinn seiner zehnten Medaille bei einem internationalen Großereignis will der 23-jährige Ringer den A. C. Wals am Samstag (19.30 Uhr) in der Walserfeldhalle zum Sieg im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Inzing führen. "Ich freue mich, vor eigenem Publikum mit der Mannschaft zu kämpfen", sagt Ragginger, der zuletzt eine Woche in der Heimat ausspannte. "Ich war froh über die Pause, denn das Jahr war sehr anstrengend."

Die Arbeit hat sich gelohnt. ...