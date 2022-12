Rekordmeister A. C. Wals zum Jubiläum entthront

Im Rückkampf des Bundesfinales musste der A. C. Wals seine erste Saisonniederlage einstecken. Ein Schultersieg mehr ließ Inzing nach Gleichstand über seinen ersten Meistertitel jubeln.

Die Siegesserie des A. C. Wals in der Ringer-Bundesliga ist am Samstagabend abrupt zu Ende gegangen. Der Rekordmeister musste sich beim Finalrückkampf vor eigenem Publikum Inzing mit 24:33 geschlagen geben und den Titel durch ein 59:59-Remis im Gesamtscore abgeben. Dank der höheren Anzahl an Schultersiegen (bei sonstigem Gleichstand) sicherte sich Inzing erstmals die Meisterkrone. Damit blieb Wals ausgerechnet zum 70-Jahr-Clubjubiläum die Krönung einer sonst so starken Saison verwehrt. "Das ist natürlich extrem bitter. Wir haben aber gewusst, dass es heuer eng werden kann", gesteht Coach Matthias Außerleitner.

Zu Beginn Stärke gezeigt

Dabei war bereits das Vorspiel zum Finale eine Demonstration der Stärke des Serienmeisters gewesen. Geehrt wurden der breit aufgestellte Nachwuchs voller Abkömmlinge Walser Legenden, das Juniors-Team, das heuer die 2. Liga aufgemischt und gewonnen hatte, und Markus Ragginger, seines Zeichens amtierender Vizeweltmeister und Vizeeuropameister in der U23. Dass der Abend dennoch kein Spaziergang werden würde, zeigte sich aber schon in der Griechisch-römisch-Runde.

Vorsprung zur Halbzeit geschrumpft

Nach klaren Siegen von Markus Ragginger und Erik Torba sowie ebenso deutlichen Niederlagen von Kristian Cikel, Florian Marchl und Muhamed Bektemirov, der seinem Gegner zumindest einen Punkt abluchsen konnte, standen beim Stand von 9:12 die ersten Schlüsselkämpfe an, die allesamt für Inzing liefen. Erst konnte Amer Hrustanovic, durch eine Achillessehnenverletzung geschwächt, gegen Michael Wagner zwei Bauchlagen wegen Passivität nicht verwerten. Dann unterlag auch noch Benedikt Auer gegen Lukas Gastl mit 1:8. Damit war der Walser Vorsprung zur Pause auf zwei Pünktchen zusammengeschrumpft.

Inzing übernahm Führung

Gezeigt hatte sich dabei auch, dass die erstmalige Möglichkeit zum Einspruch samt Videobeweis keinesfalls für weniger umstrittene Entscheidungen als vielmehr für noch überschäumendere Emotionen in beiden Lagern sorgt. Zum Auftakt der Freistilrunde wurde Wals-Dauerbrenner Heli Mühlbacher von der Matte gefegt, womit Inzing im Gesamtscore sogar mit 48:46 die Nase vorn hatte. Das ließ der Rekordmeister nicht lange auf sich sitzen. Ragginger schaffte mit einem viel umjubelten Sieg im Abnutzungskampf gegen Timon Haslwanter den Ausgleich. Roberti Dingashvili brachte die Hausherren mit einem Zu-null-Sieg gleich wieder in Front. Hrustanovic konnte gegen Daniel Gastl aber nicht nachlegen, sondern verlor sogar mit 0:7.

"Wir werden nächstes Jahr zurückschlagen"

Da Youngster Bektemirov gleich im Anschluss Olympiateilnehmer Aker Schmid eiskalt auskonterte, fehlte den Walsern bei zwei verbleibenden Kämpfen nur mehr ein Sieg zum Titel. Im ersten Versuch scheiterte Simon Marchl an Benjamin Greil. Damit lastete der gesamte Druck auf Benedikt Huber - und der Walser hielt der Belastung nicht stand. Nach 2:0-Führung ließ er sich im Abnutzungskampf gegen Lukas Gastl zwei Mal von der Matte drängen, womit Inzing gesamt auf 59:59 stellte. Die Trauer und Enttäuschung bei den Walsern war ebenso groß wie der ausgelassene Jubel bei den Tirolern. Aber Wals brennt jetzt schon auf Revanche. "Wir werden nächstes Jahr zurückschlagen", hat Coach Außerleitner den 55. Titel schon wieder im Visier..