Walser verpasste in Nizza nur knapp das kleine Finale.

Nach einem Jahr Wettkampfpause hat Simon Marchl beim Freistil-Weltcup in Nizza ein starkes Comeback auf internationaler Bühne gefeiert. Der Walser Ringer verpasste in der Gewichtsklasse bis 79 kg nur knapp den Kampf um Bronze und landete letztlich auf Rang sieben. Nach einem Freilos in der 1. Runde verlor der 21-Jährige zwar seinen Auftaktkampf gegen den georgischen U-23 Weltmeister Nika Kentchadze klar mit 0:8, fertigte im Anschluss aber seinerseits den Rumänen Simon Grigori Carastoian mit 10:0 ab. Das folgende Duell mit Studenten-Weltmeister und Olympiateilnehmer Evgheni Nedealco aus Moldawien blieb im Gegensatz zu den erste beiden Kämpfen bis zum Schluss spannend, am Ende hatte jedoch Marchl mit 3:5 das Nachsehen.

Quelle: SN