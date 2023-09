Ringen unter den fünf Ringen: Hoffnungen ruhen auf Markus Ragginger

Der Salzburger Ringer Markus Ragginger ist Österreichs heißestes Eisen bei der WM. Auch seinem Vereinskollegen Simon Marchl sind Siege zuzutrauen.

Sie ringen bei der Weltmeisterschaft in Belgrad und denken an die Olympischen Spiele in Paris. "Olympia steht über allem. Die Qualifikation wäre wichtiger als die Medaille", sagt Markus Ragginger. Der Walser ist einer von sieben österreichischen Ringern, die sich ab Samstag in Serbien mit den Weltbesten messen. Und er ist das heißeste Eisen im Kampf um eines der fünf Olympiatickets, die in jeder Gewichtsklasse vergeben werden. "Markus ist besonders viel zuzutrauen", betont Anton Marchl, Sechster bei den Sommerspielen in Barcelona 1992 und heute Präsident des österreichischen Rekordmeisters A. C. Wals.

Mit Spitzenplätzen kennt sich Ragginger aus. Der 24-Jährige holte in den Nachwuchsklassen zehn Medaillen bei Großereignissen. Im ersten Jahr in der allgemeinen Klasse zeigte der Athlet, der in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm im griechisch-römischen Stil zu den Top 20 der Welt zählt, mit Bronzemedaillen in Ägypten und Dänemark und vor einem Monat mit dem Sieg beim Großen Preis in Dortmund auf. Nach Trainingslagern in Deutschland und Finnland bereitete er sich zuletzt noch in der Heimat vor. Am Dienstag geht es nach Serbien, am Freitag auf die Matte. "Die Anspannung ist schon da, aber das gehört dazu", sagt Ragginger, der seinen Auftaktgegner noch nicht kennt. Die Konkurrenz sei jedenfalls groß. "Es braucht auch etwas Losglück, aber an einem guten Tag ist alles möglich."

Neben Ragginger ringen auch der ebenfalls höher eingeschätzte Daniel Gastl (-130 kg), Michael Wagner (-82 kg) und Lukas Staudacher (-87 kg) im griechisch-römischen Stil. Bereits am Wochenende ist Österreichs Freistil-Trio an der Reihe. Den Anfang machen am Samstag Benjamin Greil (-86 kg) und Johannes Ludescher (-125 kg). Am Sonntag ist mit Simon Marchl (-74 kg) der zweite Salzburger der Delegation im Einsatz.

Marchl, heuer Weltcup-Dritter in Bukarest, bekommt es in der Auftaktrunde mit dem Esten Erik Reinbok zu tun. Das bisher einzige Duell ging knapp verloren. "Über ihn muss Simon aber drüberkommen", sagt Trainer Georg Marchl, dessen Team zuletzt noch mit starken US-Athleten in Salzburg trainierte. "Wenn Simon die Leistung aus den Trainings abruft, ist viel möglich. Die Dichte in seiner Gewichtsklasse ist extrem groß, aber er kann auch extrem viele Konkurrenten schlagen. In vielen Kämpfen stehen die Chancen 50:50."

Mit Martina Kuenz (Knie) und Aker Schmid (Schulter) mussten zwei österreichische Asse verletzungsbedingt ihre Teilnahme absagen. Auch für sie gäbe es im Frühjahr noch zwei Turniere, um sich einen Startplatz bei den Sommerspielen in Frankreich zu sichern.