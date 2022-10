Wals fegt Götzis beim Heimauftakt mit 48:11 von der Matte

Rekordmeister verlor gegen den alten Rivalen lediglich zwei Kämpfe.

Der A. C. Wals hat auch das dritte Match in der 1. Ringer-Bundesliga gewonnen. Nach Auswärtssiegen gegen Hörbranz und Klaus setzten sich die Salzburger am Samstag beim Heimauftakt gegen Götzis mit 48:11 durch.

Die Vorarlberger kamen nicht in Bestbesetzung nach Wals und konnten im Schwergewicht keinen Starter stellen. Aber auch die Gastgeber mussten mit Simon Marchl einen ihrer besten Nachwuchsringer verletzt vorgeben. In der Freistilrunde dominierten die Salzburger klar, gewannen alle Kämpfe und gaben lediglich zwei Mannschaftspunkte ab. Im griechisch-römischen Stil leisteten die Gäste dann mehr Gegenwehr und entschieden durch das ukrainische Talent Mykyta Khokhlachov, das als Kriegsflüchtling zu Götzis gestoßen ist, und Routinier Martin Kogler zumindest zwei Duelle für sich. Auf Seiten der Walser feierten Kristian Cikel, Muhamed Bektemirov und Amer Hrustanovic Siege in beiden Stilarten.