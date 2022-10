Wals fixiert in den letzten beiden Kämpfen den Finaleinzug

Nach Halbzeitrückstand wackelte gegen Inzing die stolze Heimserie des Rekordmeisters.

Mit einem 33:26-Heimsieg über Inzing hat sich der A. C. Wals am Samstag vorzeitig für das Finale der Ringer-Bundesliga qualifiziert. Allerdings hatte der Rekordmeister dabei so schwer zu kämpfen wie lange nicht mehr.

Das lag auch daran, dass Routinier Amer Hrustanovic nach einem Fingerbruch seinen Einsatz absagen musste. So lagen die Walser nach der griechisch-römischen Runde sogar mit 13:17 zurück. Damit war auch die sensationelle Heimserie der Salzburger in Gefahr. Denn in der eigenen Halle sind sie seit mittlerweile 13 Jahren ungeschlagen.

Angefeuert von den knapp 500 Zuschauern in der Walserfeldhalle blies der Titelverteidiger in der Freistilrunde zur Aufholjagd. Zwei Kämpfe vor Schluss stand es nur noch 26:26. Simon Marchl brachte Wals dann erstmals in Führung, bevor Benedikt Huber mit einem Schultersieg den knappen Erfolg fixierte.

Vigaun/Olympic unterlag im unteren Play-off bei Hötting/Hatting mit 29:30. In der 2. Liga fegte der Walser Nachwuchs Inzings Talente mit 48:0 von der Matte.