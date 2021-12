Rekordmeister setzte sich im ersten Finale gegen Inzing mit 38:18 durch. Simon Marchl fehlte verletzt.

Auch wenn es Coach Max Außerleitner noch nicht verschreien möchte, dürfte dem A.C. Wals der 54. Meistertitel in der Ringer-Bundesliga nicht mehr zu nehmen sein. Der Rekordmeister feierte am Samstag im ersten Finalkampf gegen Inzing einen 38:18-Auswärtssieg und sollte eine Woche später in der eigenen Halle (leider coronabedingt ohne die übliche Volksfeststimmung) alles klarmachen.

Dabei mussten die Salzburger im Finale sogar auf U23-EM-Teilnehmer Simon Marchl verzichten. Der 22-Jährige wurde am Freitag von Vereinsarzt Dr. Peter Lechenauer am Knie operiert und konnte seine Kollegen nicht vor Ort unterstützen. Auch Markus Ragginger sorgte nicht für die erhofften Punkte. Der Gewinner der Bronzemedaille bei der U23-EM, der wie Marchl (vertreten von seinem Bruder und Trainer Georg) von den Gastgebern vor Kampfbeginn mit Extra-Applaus und einem kleinen Geschenkkorb bedacht wurde, musste sich Daniel Gastl nach umstrittenen Kampfrichterentscheidungen mit 0:2 geschlagen geben. Zudem verlor der routinierte Olympiateilnehmer Amer Hrustanovic (im Griechisch-Römisch später klarer Sieger über Lukas Gastl) seinen Freistilkampf gegen Benjamin Greil. Für die drei sprangen jedoch ihre Kollegen in die Bresche. Einen sensationellen Überraschungserfolg feierte Muhamed Bektemirov. Der 17-jährige Walser bezwang in einem dramatischen Freistilkampf den armenischen Vize-Junioren-Europameister Razmik Misakyan dank später Punkte mit 14:14. Maxi Außerleitner war seine knapp zweijährige Kampfpause bei seinem 4:1-Sieg über Dario Haberl kaum anzumerken. Zudem gewann Altmeister Helmut "Mücke" Mühlbacher ebenso wie Nachwuchshoffnung Benedikt Huber in beiden Stilarten. Jeweils einen Sieg feierten Christoph Burger und die Schwergewichtler Givi Matcharashvili und Beka Kandelaki.

"Es war einfach eine super Mannschaftsleistung von uns", zeigte sich Coach Max Außerleitner stolz auf seine Truppe. Der komfortable 20-Punkte-Polster lässt ihn vor dem Rückkampf in der Walserfeldhalle jedenfalls ruhig schlafen. "Unter normalen Umständen sollten wir nichts mehr anbrennen lassen. Aber in Zeiten wie diesen kann in einer Woche leider viel passieren."