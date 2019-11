Die Ringer des A. C. Wals sind heiß auf den 53. Mannschaftsmeistertitel. Dauerrivale Klaus hat sich aber gegenüber dem Vorjahresfinale verstärkt.

Die zweite Mannschaft des A. C. Wals hat bereits vorgelegt. Mit einem 25:18-Sieg in Götzis sicherten sich die Juniors am Samstag den Meistertitel in der 2. Ringer-Bundesliga. Einen Stock höher wollen es ihnen Amer Hrustanovic und Co. nachmachen und der heimischen Ringerhochburg zum 53. Mal den österreichischen Mannschaftsmeistertitel sichern. Dazu muss wie im Vorjahr der Dauerrivale KSK Klaus bezwungen werden, wo am Samstag im ersten Finalkampf der Grundstein zur Titelverteidigung gelegt werden soll. Endgültig fixiert werden soll die Meisterschaft dann eine Woche später in der Walserfeldhalle.

"Wir wollen schon in Klaus die Weichen auf Sieg stellen", betont Sportdirektor Max Außerleitner. "Unser Ziel ist es, mit einem möglichst großen Vorsprung in den Rückkampf vor eigenem Publikum zu gehen." Dass sich beim Dauermeister nach so vielen gewonnenen Meistertiteln eine gefährliche Routine einstellen könnte, glaubt er jedenfalls nicht. "Auch wenn viele von uns zudem international kämpfen, ist der Mannschaftstitel für den Verein immer das ganz große Ziel. Ich gehe davon aus, dass in unserem Team auch alle den Biss dafür haben", meint Außerleitner.

Vor dem Gegner, den man im letztjährigen Finale zwei Mal klar geschlagen hat, zeigt der Walser Respekt. "Ich schätze Klaus heuer stärker ein als in der letzten Saison", erklärt Außerleitner. Während die Vorarlberger ihre Stärken vor allem in Freistil haben, sind die Walser im griechisch-römischen Stil eine Macht und können dort die Kämpfe notfalls noch drehen.

Viel wird wieder davon abhängen, wie gut man die Aufstellung des Gegners vorausahnen kann. "Auch wenn wir in dieser Saison noch nicht gegen Klaus gekämpft haben, wissen wir natürlich um ihre Möglichkeiten und werden versuchen, das Beste für uns herauszuholen", versichert der Walser Sportdirektor. "Ein Selbstläufer ist so ein Finale ja nie. Da müssen wir uns schon richtig reinhängen."