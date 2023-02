Walser Freistilringer holen fünf Staatsmeistertitel

In der Walserfeldhalle zeigten am Samstag vor allem Simon Marchl, Benedikt Huber, Kristian Cikel und Muhamed Bektemirov ihre Klasse. Hannah Wieland fehlten die Gegnerinnen.

200 Zuschauer sahen am Samstag in der Walserfeldhalle, wer im Freistilringen in Österreich aktuell die Nase vorn hat. Die Gastgeber vom A.C. Wals präsentierten sich dabei in guter Form. Fünf Titel und insgesamt neun Podestplätze holten die Salzburger. "Die Jungs und Mädels haben sich mit tollen Leistungen für ihren Trainingsfleiß belohnt und sind für die weiteren Meisterschaften und internationalen Turniere top vorbereitet", sagte der zufriedene Cheftrainer Matthias Außerleitner.

Ohne Finalerfolg einen Titel geholt

Den Anfang in den Finalkämpfen hatten die Frauen gemacht. Die Walserin Chiara Pabinger konnte im Finale bis 50 Kilogramm gegen Sophia Meraner aber nicht punkten, Carina Außerleitner verlor zudem ihren Kampf um den dritten Platz. In der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm war die Walserin Hannah Wieland konkurrenzlos. Dafür gab es Gold.

SN/örsv So sehen die Siegerinnen aus.

Cikel feiert nach starkem Kampf akrobatisch

Nachwuchshoffnung Kristian Cikel ließ danach seinem Linzer Kontrahenten Itschakaev Abdullah keine Chance. Nach der starken Vorstellung mit einigen dynamischen Aktionen brannte in der Walserfeldhalle erstmals größerer Jubel auf. Das Leichtgewicht (bis 57 Kilogramm) dankte es und zeigte seine Fertigkeiten auch bei einer Akrobatikeinlage zur Feier des Staatsmeistertitels.

Wals gegen Inzing: Bektemirov siegt, Janatsch verliert

So etwas wie Bundesligaatmosphäre kam in der Entscheidung nur auf, wenn es Wals gegen Inzing hieß. Da war zu spüren, dass beim Rekordmeister der Stachel nach der Finalniederlage im Vorjahr noch tief sitzt. Muhamed Bektemirovs Erfolg über Martin Ennemoser in der Klasse bis 70 Kilogramm tat den Hausherren entsprechend gut. Der Salzburger wankte zur Pause zwar nach einem Zusammenstoß, setzte sich in einem intensiven Kampf aber 9:2 durch. Inzing schlug wenig später aber zurück: Jakob Saurwein, der zum technisch besten Ringer gewählt wurde, fertigte Titelverteidiger Gabriel Janatsch (bis 65 kg) ab.

Favoritensiege für Simon Marchl und Benedikt Huber

Hart zu kämpfen hatte Benedikt Huber (bis 74 kg). Gegen Marco Nigsch aus Klaus ließ er sich von einem frühen Rückstand und zahlreichen "Einflüsterern" auf der Tribüne aber nicht aus der Ruhe bringen. Er gewann 9:2 und verteidigte seinen Titel. Eilig hatte es indes das Walser Aushängeschild im Freistil. Simon Marchl benötigte im Finale der Klasse bis 79 Kilogramm gegen Laurin Hartmann (Klaus), der kräftig herumgewirbelt wurde, nur 31 Sekunden, um einen weiteren Staatsmeistertitel zu fixieren. Bei den Herren war der A.C. Wals vor dem RSC Inzing der erfolgreichste Club.