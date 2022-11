Walser können in den letzten Runden experimentieren

Rekordmeister hat sein Finalticket sicher. Chance für die zweite Garde.

Den ersten großen Schritt Richtung 55. Mannschaftsmeistertitel hat der A. C. Wals längst erfolgreich absolviert. Zwei Runden vor Schluss sind die Salzburger im Meister-Play-off der 1. Ringer-Bundesliga nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und haben damit ihr Finalticket sicher.

Dass sie dennoch keinen Kampf herschenken, haben die Walser vor einer Woche in Götzis bewiesen, wo sie sich souverän mit 43:12 durchsetzten. Mit Hörbranz kommt am Samstag (19.30 Uhr) allerdings ein Club in die Walserfeldhalle, der sich seinerseits noch Chancen aufs Finale ausrechnet. "Wenn sie mit der vollen Mannschaft antreten, wird es auch für uns nicht leicht", weiß Matthias Außerleitner. Dennoch will der Walser Chefcoach das Match auch dazu nutzen, Kämpfern, die sonst nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, eine Chance zu geben. "Herschenken werden wir aber sicher nichts", betont Außerleitner. Zum Zuschauen verdammt ist weiterhin Routinier Amer Hrustanovic, der nach einem Fingerbruch noch Gips trägt.

Für alle, die es nicht in die Walserfeldhalle schaffen, bietet der Club auf seiner Homepage erneut einen Livestream der Begegnung samt Expertenkommentar und Erklärvideos an. "Den versuchen wir möglichst professionell zu gestalten und lassen uns das auch einiges kosten", betont Obmann Anton Marchl. Als Fachleute werden diesmal Sportdirektor Max Außerleitner und Jugendsportwart Gerhard Berger die Kämpfe analysieren.