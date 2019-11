Der österreichische Rekordmeister A.C. Wals setzte sich Samstagabend im Hinkampf des Bundesliga-Finales beim KSK Klaus mit 34:22 durch. Zu Hause will man in einer Woche den Sack schon zur Halbzeit zumachen.

Der A.C. Wals hat sich am Samstag mit einem 34:22-Erfolg im Hinkampf gegen Dauerrivale KSK Klaus eine ideale Ausgangsposition geschaffen, um am kommenden Samstag vor eigenem Publikum in der Walserfeldhalle den 53. Meistertitel in der Ringer-Bundesliga zu feiern. Der Auswärtssieg in Vorarlberg fiel deutlicher aus als erwartet, weil die Walser schon im Freistil überlegen aufgetreten waren. Während sich Ahmedov Zelimkhan, Amirkhan Visalimov und Markus Ragginger, der gegen WM-Teilnehmer Johannes Ludescher aber zumindest einen Punkt errang, geschlagen geben mussten, gewannen Gabriel Janatsch, Amer Hrustanovic, Maximilian Außerleitner und Simon Marchl ihre Duelle. Hrustanovic gelang mit einem Schultersieg gegen den WM-erprobten Freistil-Experten Dominic Peter gar die Überraschung des Tages.

"Damit haben wir nicht gerechnet. Das ist sensationell", gesteht Obmann Toni Marchl, dessen Team damit schon vor den sieben Duellen im griechisch-römischen Stil mit 16:13 in Führung lag. Und in ihrer Paradedisziplin bauten die Walser ihren Vorsprung weiter aus. Nur Helmut Mühlbacher und Christoph Burger verloren ihre Kämpfe. Ragginger, Hrustanovic, Bence Kovacs, Erik Torba und Florian Marchl ließen ihren Kontrahenten in Summe nur zwei Punkte. "Es ist super gelaufen. Alle waren stark", betont Toni Marchl, der nun sehr zuversichtlich in den entscheidenden Heimkampf vor 2000 Zuschauern geht. "Es ist alles angerichtet, um zu Hause schon im Griechisch-Römisch den Sack zuzumachen. Da sind wir deutlich stärker als Klaus."

