Markus Ragginger und Christoph Burger feierten in Dänemark jeweils zwei Siege.

Die Walser Ringer Markus Ragginger und Christoph Burger sind gut in die neue Weltcupsaison gestartet. Im dänischen Nykøbing mussten sich die beiden Asse im griechisch-römischen Stil erst im jeweils dritten Kampf geschlagen geben. Schwergewicht Ragginger (bis 97 kg) beendete sein erstes Weltcupturnier in der allgemeinen Klasse damit an der starken fünften Stelle. Burger (bis 72 kg) wurde Siebenter. "Die einzelnen Leistungen waren schon sehr gut", freute sich Sportdirektor Max Außerleitner.

Auch die anderen österreichischen Athleten zeigten mit erfreulichen Leistungen auf. Daniel Gastl (RSC Inzing, bis 97 kg) und Sagis Gevoryzian (AC Hörbranz, bis 55 kg) eroberten jeweils die Bronzemedaille. Der Inzinger Aker Al Obaidi (bis 67 kg) belegte den fünften Rang. Vereinskollege Michael Wagner (bis 82 kg) landete an der zehnten Stelle. Damit ist der Nationalmannschaft der Auftakt in die Olympiasaison geglückt. Das Team bleibt noch im Trainingslager in Dänemark, um sich auf die Europameisterschaft in Rom in zwei Wochen vorzubereiten.

Quelle: SN