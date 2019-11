Dank eines furiosen 25:7-Triumphs im griechisch-römischen Stil war der Rückkampf des Bundesliga-Halbfinales gegen den KSV Götzis früh entschieden.

Schon den 36:26-Sieg im Hinkampf in Vorarlberg hatte der A.C. Wals seiner Überlegenheit im Greco-Stil zu verdanken. In der Walserfeldhalle setzte der Rekordmeister am Samstag nun noch einen drauf. Einzig Schwergewicht Markus Ragginger musste sich knapp geschlagen geben. Helmut Mühlbacher, dessen Kampf wegen kurzer Benommenheit seines Gegners schon vor dem Abbruch stand, die ungarischen Legionäre Bence Kovacs und Erik Torba sowie Benedikt Puffer, Amer Hrustanovic und Florian Marchl feierten klare Siege.

Neben Hrustanovic, der nach einem frühen 0:2 kurzen Prozess machte, brachte vor allem Marchl die mit 600 Zuschauern gut gefüllte Halle zum Toben. Dem Mannschaftskapitän des 52-fachen österreichischen Meisters glückte gegen Götzis-Legionär Mihaly Nagy die perfekte Revanche für die unglückliche Niederlage im Hinkampf. Der Publikumsliebling brauchte dank bärenstarker Kopfklammer nur 31 Sekunden, um das hochkarätige Duell für sich zu entscheiden.

Das eindrucksvolle 25:7 zur Halbzeit bedeutete, dass die Walser im Freistil nur mehr einen Punkt holen mussten, um den Finaleinzug zu fixieren. "Mücke" Mühlbacher ließ sich nicht zweimal bitten und gewann auch seinen vierten Halbfinalkampf souverän. Dass danach Youngster Abdullah Eskil, Ahmedov Zelimkhan, Amirkhan Visalimov und Gabriel Janatsch ihre Kämpfe verloren, trübte die gute Stimmung nicht mehr. Den erfreulichen Schlusspunkt setzten Simon Marchl, der sein Duell klar dominierte, und Maximilian Außerleitner, der nach auskurierter Verletzung nur eine gute Minute benötigte, um zu gewinnen.

Mit einem Gesamtscore von 75:50 schafft der A.C. Wals damit souverän den Einzug ins Finale. Dort wartet der KSK Klaus, der gegen den RSC Inzing zu Hause noch die Wende schaffte und am Ende hauchdünn mit 57:54 die Oberhand behielt.

In der 2. Bundesliga haben die A.C. Wals Juniors indes beste Karten auf dem ersten Platz zu landen. Benedikt Huber und Co. setzten sich am Samstag gegen die KSV Götzis Juniors mit 25:18 durch. Der URV Vigaun legte im Kampf um den fünften Rang mit einem 25:17 gegen die RSC Inzing Juniors ebenfalls erfolgreich vor.

Quelle: SN