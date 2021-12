Rekordmeister besiegte Inzing mit 36:20. Schon nach der Griechisch-Römisch-Runde war das Duell entschieden.

Auch wenn die Unterstützung des Publikums in der Walserfeldhalle schmerzlich fehlte, hat sich der A.C. Wals am Samstagabend auf beeindruckende Art und Weise den 54. Mannschaftsmeistertitel in der Ringer-Bundesliga gesichert. Die Salzburger ließen dem souveränen 38:18-Erfolg vom Hinkampf einen 36:20-Heimsieg über den RSC Inzing folgen und untermauerten damit einmal mehr ihre Dominanz im heimischen Ringsport.

Der Kampf um den Meistertitel war dabei schon nach der Griechisch-Römisch-Runde entschieden. Nach vorzeitigen Siegen von Magomed Dadaev, Benedikt Huber, Amer Hrustanovic, Christoph Burger und Legionär Beqa Kandelaki lagen die Walser zur Halbzeit bereits mit 21:7 in Führung und waren in der Gesamtwertung beider Kämpfe nicht mehr einzuholen.

Die Freistil-Runde war somit nur mehr Zugabe. Dadaev, Gabriel Janatsch, Islam Gekhaev und Legionär Givi Matcharashvili legten weitere Siege für die Walser nach und fixierten damit den 36:20-Heimerfolg. "Ich bin stolz auf meine Jungs, sie haben sich den Titel absolut verdient", freute sich Coach Matthias Außerleitner.