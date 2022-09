Walser wollen zum 70er den Titel,WM-Starter fehlt zum Auftakt

Der A. C. Wals feiert heuer sein 70-Jahr-Bestandsjubiläum. Ein Grund mehr für die Ringerhochburg, den nächsten Meistertitel mit vollem Elan in Angriff zu nehmen. Es wäre bereits der 55. in der Vereinsgeschichte.

Ein Selbstläufer ist die Meisterschaft für Obmann Toni Marchl freilich nicht, auch wenn seine Mannschaft einmal mehr als Titelverteidiger der große Gejagte ist. "Schon voriges Jahr war die Bundesliga sehr eng und die anderen Mannschaften haben sich jetzt noch einmal verstärkt", erklärt Marchl. "Wer von unseren Gegnern die besten Chancen hat, ins Finale einzuziehen, ist schwer zu sagen. Das Wichtigste für mich ist, dass das Finale heuer wieder ganz normal vor Zuschauern ausgetragen werden kann."

Los geht die neue Bundesligasaison für Wals am Samstag in Hörbranz. Dabei wird Simon Marchl aber nicht auf der Matte stehen, da er kommende Woche bei der Weltmeisterschaft in Belgrad an den Start geht. Damit seinem Verein dadurch kein Nachteil entsteht, wird Simon Marchls Kampf quasi vertagt. "Wenn wir gewinnen sollten, verfällt der Kampf einfach. Nur bei einer knappen Niederlage von uns würde der Kampf noch nachgeholt. Aber davon gehen wir nicht aus", erläutert der Walser Obmann.

Die KG Vigaun/Olympic kämpft heuer nur im unteren Play-off der 1. Bundesliga.