Ringer Markus Ragginger holt in Ägypten Bronze

Der Walser Ringer schreibt mit starker Leistung bei sehr gut besetztem Weltranglistenturnier Geschichte.

Der Walser Ringer Markus Ragginger hat am Donnerstag in Ägypten seine starke Form bewiesen. Beim Ranking-Series-Turnier Ibrahim Moustafa in Alexandria verpasste er im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm nur knapp den Finaleinzug. Nach Siegen gegen den Inder Narinder Cheema (3:1) und den Tiroler Daniel Gastl (3:0) kam im Halbfinale gegen Roberti Kobliashvili aus Georgien (1:1, spätere Wertung entschied) das Aus. Doch im abendlichen Bronzekampf setzte sich Ragginger gegen den Kasachen Olzhas Syrlybay mit 5:3 durch.



Bronzemedaille ist doppelte Premiere

Es ist dies die erste Medaille bei einem Ranking-Series-Turnier der Männer für den Österreichischen Ringsportverband. Ragginger gewann zudem erstmals international ein Preisgeld. Das Turnier in Alexandria ist mit über 450 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus 41 Nationen sehr stark besetzt und dient als zweite Standortbestimmung in dieser Saison.