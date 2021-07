Robert Merl startet in die zweite WM-Halbzeit

In den ersten beiden Rennen in Tschechien überzeugte der Henndorfer Orientierungsläufer. Zum Abschluss will er sich steigern.

SN/tommaso scalet Robert Merl muss sich läuferisch noch steigern.

Für Robert Merl beginnt am Donnerstag mit dem Staffelbewerb - gefolgt vom abschließenden Langdistanz-Einzel tags darauf - die zweite Halbzeit der Orientierungslauf-Weltmeisterschaft in Tschechien. Nach seinem 28. Platz im Einzelsprint durch die historisch geprägte Theresienstadt mit ihren imposanten Befestigungsmauern und dem zehnten Rang im Sprintstaffelbewerb durch die engen Gassen von Hirschberg am See geht es für den 30-Jährigen aus Henndorf nun nach Heřmánky. "Beide Läufe führen durch beeindruckende Sandsteinwälder", sagt Merl voller Vorfreude. Seine bisherigen Auftritte stimmen den Heeresleistungssportler zuversichtlich. "Ich freue mich über die Platzierungen, weil ich sowohl im Einzel als auch in der Staffel gute technische Lösungen gezeigt habe. Um noch weiter vorne zu landen, hat mir die Geschwindigkeit gefehlt", sagt der Salzburger Routinier, der mit Österreichs Mixed-Staffel auch ein familieninternes Duell gewann. Merls Ehefrau Carlotta Scalet kam mit Italiens Auswahl als 16. ins Ziel.