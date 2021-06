"Rookie" Rettenegger reift zum Weltcup-Athleten

Salzburgs "Rookie des Jahres" hat den nächsten Karriereschritt gemacht und trainiert seit Kurzem mit Österreichs besten Kombinierern.

Der Olympiawinter mit den Spielen im Februar 2022 in Peking ist noch in weiter Ferne, aber für die ÖSV-Stars hat die Vorbereitung darauf schon begonnen. Bei einem Trainingskurs in Riccione nahe Rimini spulte das Nationalteam der nordischen Kombinierer vergangene Woche bei tollem Wetter und angenehmen Temperaturen zahlreiche Rennrad-Kilometer ab. Um an der Grundlagenausdauer zu feilen, standen Ausfahrten mit bis zu 200 Kilometern an der Tagesordnung.

Mittendrin: Rookie Stefan Rettenegger, der ins Nationalteam aufgestiegen ist. Der 19-Jährige von der ...