In der Sportserie "Rookies im Fokus" begleiten die "Salzburger Nachrichten" junge Profisportler auf dem Weg zu ihrem großen Ziel: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Weitspringerin Inge Grünwald erlebte die Auswirkungen der Coronapandemie in Texas mit. Sie startet nächste Woche bei der U23-EM. Die Olympia-Schwimmbewerbe hat sich Luka Mladenovic noch im Fernsehen angeschaut. In Paris 2024 will er selbst mit dabei sein. Der Gold-Marathon von Thomas Geierspichler inspirierte Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter zur eigenen Sportkarriere. Lilli Brugger liebt Fechten und Reisen. Die Kombination aus beiden Leidenschaften soll sie 2024 nach Paris bringen. Das Ziel Olympia treibt Lukas und Philip Pertl an. Die Vielseitigkeit macht für die Gasteiner Brüder den Reiz ihrer Sportart aus. Und Tennisjungprofi Arabella Koller musste eineinhalb Jahre lang auf internationale Turniere verzichten. In der European Tennis Base arbeitet sie hart an ihrem Comeback.