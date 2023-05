Rotfeuerfisch hält Lukas Pertl nicht auf

Triathlet Lukas Pertl hat seinen Afrika-Kurztrip, der mit dem 29. Platz in Marokko am Sonntag enttäuschend begonnen hatte, positiv abgeschlossen. Im ägyptischen Sharm El Sheikh sprintete der Gasteiner am Freitag zum starken achten Platz. Der seit Kurzem 28-Jährige glänzte dabei vor allem beim abschließenden 5000-Meter-Lauf. "Ich habe mit einer der besten Zeiten noch einige Konkurrenten überholt", sagt Pertl. Damit zuvor das Rennen im Roten Meer überhaupt beginnen konnte, musste erst ein "Besucher" der unliebsamen Art aus dem Startbereich vertrieben werden. "Den Rotfeuerfisch haben sie zur Seite geschoben", sagt der Pongauer, der zufrieden bilanziert. "Ich nehme einige Punkte für das Ranking mit. Die Richtung passt." Der nächste Saisonhöhepunkt: Pertl vertritt Österreich bei den Europaspielen in Krakau Ende Juni.

Ex-Nationalteamkollege Lukas Hollaus zählt am Sonntag in St. Pölten zu den Herausforderern einiger internationaler Asse über die Mitteldistanz. "Ich will ein unangenehmer Gegner sein", sagt der Pinzgauer.