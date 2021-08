Routiniers verhindern Eugendorfs Fehlstart

Der Titelfavorit nahm die Hürde Adnet dank eines späten Elfmeters knapp. Den ersten Saisonerfolg verdanken die Flachgauer ihren Altmeistern.

Routine muss Eugendorf nicht kaufen. Kicker wie Manuel Ramspacher, Wolfgang Suppan, Hannes Endletzberger, Georg Seidl und Christof Kopleder wissen, wie man in der Salzburger Liga dominiert. Und sie waren es, die am Samstag in Adnet ein zweites torloses Remis zum Ligastart verhinderten. "Die Oldies haben den Takt vorgegeben", sagte Sportchef Marco Wuppinger nach dem 1:0-Auswärtserfolg.

Großen Anteil hatte an diesem mit Wolfgang Suppan auch einer, der während der Coronapause mit dem Karriereende geliebäugelt hatte. "Das war Thema, aber er kann nur mit einer kompletten Saison aufhören - am besten als Meister oder Aufsteiger", sagt Wuppinger über den 38-Jährigen. In der ersten Runde hatte Suppan noch urlaubsbedingt gefehlt, in Adnet meldete er sich nach seiner Einwechslung in der 34. Minute in alter Stärke zurück. "Wenn Wolfgang am Platz steht, geht ein Ruck durch die Mannschaft", erklärt Wuppinger.

Den Schwung des ersten vollen Erfolgs wollen die Eugendorfer ins Derby gegen Bergheim am nächsten Samstag mitnehmen. "Eine harte Nuss, aber wir müssen den Sieg bestätigen. Andere Teams wie Hallein, Straßwalchen und Hallein sind schon im Flow. Da müssen wir dranbleiben", sagt Wuppinger.

Am Samstag lieferten sich Eugendorf und Adnet bei brütender Hitze einen intensiven Schlagabtausch. Beide Mannschaften hatten gute Einschussmöglichkeiten ausgelassen, ehe Abwehrchef Manuel Ramspacher Eugendorfs Goldtor erzielte. Der 31-Jährige behielt in der 87. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven. "Dank der klareren Chancen war der Sieg gerecht. Ein früheres Tor würde uns das Leben aber leichter machen", sagt Wuppinger, fügt jedoch hinzu: "Adnet hat uns alles abverlangt. Das Spiel hätte auch in ihre Richtung kippen können."

Das unterstreicht Adnets Trainer Thomas Schnöll: "Wir haben den Topfavoriten trotz Hitze und vieler Ausfälle extrem gefordert. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Im letzten Drittel sind wir aber noch zu inkonsequent", sagt der junge Coach der Tennengauer. Vor dem Duell mit Altenmarkt sind die Personalsorgen nicht kleiner geworden: Kapitän Florian Widl hat sich gegen Eugendorf wohl eine Zehe gebrochen. "Wir sind am Limit", sagt Schnöll.