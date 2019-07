Lukas Reim (21) und Severin Erlmoser (20) streben nach dem perfekten Ruderschlag. Vor der U23-WM in Florida trainieren die Athleten des Salzburger Ruderklubs Möve auch in der Sauna.

Zwei Möve-Ruderer halten bei der am 24. Juli beginnenden U23-WM in Sarasota (USA) Salzburgs Fahnen hoch. Während Severin Erlmoser im Leichtgewicht-Doppelvierer sitzt, geht Lukas Reim im Einer der Schwergewichte an den Start. Die SN trafen das Duo zum Doppelinterview.



Die WM-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Was ist das Ziel in Florida? Lukas Reim: Ich will mich verbessern, also Platz neun aus dem Vorjahr überbieten. Im Idealfall komme ich ins Finale der Top 6.

Severin Erlmoser: Bei der letzten WM waren wir in anderer Besetzung Zehnter. Es kann nur besser werden, aber an einer Zahl will ich es nicht festmachen. Wir denken von Runde zu Runde.



Auf welche Bedingungen müsst ihr euch einstellen? Reim: In erster Linie auf über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Daher steht der Ergometer im Olympiazentrum Rif auch in der Sauna.

Wie sieht ansonsten der Trainingsalltag aus? Erlmoser: Sehr abwechslungsreich. Ich bin rund 50 Prozent am Wasser, der Rest besteht aus Krafttraining und Radfahren.

Reim: Schwimmen ist auch dabei. Dieser Ausgleich ist bei mehr als 20 Stunden Training pro Woche auch sehr wichtig. Um dem perfekten Ruderschlag nahe zu kommen, muss man jeden Tag dranbleiben und gnadenlos arbeiten.

Die Weltspitze rückt dabei immer näher. Was macht euch schnell? Reim: Mental und technisch bin ich schon gut. Physisch muss ich noch zulegen, weil ich ein Leichtgewicht unter den Schweren bin.

Erlmoser: In unserem Team ist die große Stärke, dass wir richtige Macher sind. Wir pushen uns immer gegenseitig, was im Vierer enorm wichtig ist. Auch technisch passen wir gut zusammen.



Liegt eure Zukunft auch in diesen Konstellationen? Reim: Ja, ich setze auf den Einer. Davon abgesehen, dass es keinen schweren Partner gibt, mag ich es, wenn ich auf mich gestellt bin, alles von mir abhängig ist.

Erlmoser: Das ist bei mir anders. Ich fahre gern im Team, weil man da nicht allein trainiert, man sich richtig auspowert und die Geschwindigkeit höher ist.

Noch weiter gedacht: Wo rudert ihr in fünf Jahren? Erlmoser: Wenn der Leichtgewicht-Doppelzweier 2024 in Paris noch olympisch ist, wäre das das große Ziel. Wenn nicht, verschiebt sich der Fokus wohl Richtung Studium.

Reim: Mein Plan ist: 2020 zum letzten Mal zur U23-WM, ab 2021 in der offenen Klasse und dann zu den Olympischen Spielen.

Quelle: SN