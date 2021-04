Ruderer Lukas Reim und der Traum von Olympia: "Druck spürt nur, wer keinen Plan hat"

Der 23-Jährige zählt zu Salzburgs größten Hoffnungsträgern auf eine Olympiateilnahme 2024. Doch auch die diesjährigen Sommerspiele in Tokio hat er nicht abgeschrieben. Am Montag startet der Einer-Ruderer in die vorletzte Qualifikationsregatta.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Im Einer Österreichs klare Nummer eins: Möve-Ass Lukas Reim.