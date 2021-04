Ruderer Lukas Reim wahrt seine Olympiachance

Salzburger fuhr beim "Restplatzrennen" als Drittschnellster ins Halbfinale.

Die intensiven Trainingseinheiten über die Wintermonate haben sich bei Ruderer Lukas Reim anscheinend bezahlt gemacht. Der 23-jährige Salzburger fuhr am Sonntag in Varese die drittschnellste Vorlaufzeit und wahrte damit die Chance, sich noch eines der letzten verbliebenen Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio zu sichern.

"Lukas hat sich in sehr starker Form präsentiert, vor allem da es erst seine zweiten vollen 2000 Meter dieses Jahr waren", erklärt Vater und Trainer Mario Reim. Zwar lag der Sohnemann in seinem Einer-Vorlauf nach 500 Metern nur auf Rang vier. "Aber wir sind einfach nicht die besten Starter, am stärksten ist bei uns der Mittelteil", erläutert der Coach. So schob sich der junge Salzburger auch bis zur Halbzeit auf Platz drei vor und konnte auf den letzten Metern sogar etwas Kräfte für das Halbfinale sparen.

Dieses soll erst am Mittwoch stattfinden, da tags zuvor stürmisches Wetter erwartet wird. Den freien Tag will das Trainer-Sohn-Gespann für lockeres Training im Boot und am Rad nutzen. "Langweilig wird uns sicher nicht", sagt Coach Reim. Für das Olympiaticket würde ihm genügen, wie im Vorlauf die drittschnellste Zeit zu rudern. Aber auch Platz vier könnte letztlich noch reichen.