23-jähriger Salzburger kämpfte in Luzern lange um ein letztes Ticket für Olympia in Tokio. Enorme Leistungssteigerung macht Hoffnung.

Sein großes Potenzial hat Lukas Reim am Wochenende bei der finalen olympischen Quotenregatta in Luzern unter Beweis gestellt. Der 23-jährige Salzburger hielt die kleine Chance auf ein Olympiaticket so lange wie möglich am Leben und schaffte sogar den Einzug ins Semifinale. Dort war für Reim aber schließlich Endstation.

In seinem Vorlauf am Samstag hatte der Salzburger Einer-Ruderer als Dritter noch den direkten Aufstieg ins Halbfinale verpasst. Im Hoffnungslauf zeigte er dann aber starke Nerven und setzte sich im Kampf um Platz zwei 41 Hundertstel vor seinem tunesischen Konkurrenten Mohamed Taieb durch. "Das war ein richtig cooles Rennen von ihm", freute sich Trainer Mario Reim über die starke Leistung seines Sohns.

Die Hoffnung, sich auch noch für das große Finale um die beiden letzten verbliebenen Olympiatickets zu qualifizieren, war zwar klein, dennoch versuchte Lukas Reim am Sonntagvormittag noch einmal alles. "Leider haben die Windbedingungen diesmal nicht mitgespielt. Aber auch sonst war das Feld im Semifinale für ihn einfach noch zu stark und schnell", erzählt Vater Mario. Letztlich fehlten dem Sohnemann mehr als 25 Sekunden zum Einzug ins Finale.

Trotzdem überwog beim Team Reim die Freude über die jüngste Leistungssteigerung. "Wir haben hier Spitzenleute teils deutlich hinter uns gelassen, gegen die wir letztes Jahr noch verloren haben", betont Mario Reim.