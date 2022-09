Rudern: Lukas Reim gewinnt WM-Lauf

Leichter Doppelzweier hat Perspektive. Minichmayr sammelt Erfahrung.

Fast zeitgleich haben die Salzburger Ruderer Lukas Reim und Tabea Minichmayr am Donnerstag ihre WM-Semifinalläufe im tschechischen Račice beendet. Doch nur der 24-Jährige konnte jubeln. Mit Partner Julian Schöberl zog Reim im leichten Doppelzweier mit einem Sieg in das C-Finale ein. "Klarer als erwartet", sagt Trainervater Mario Reim. Obwohl das Duo tags zuvor - auch wegen Pechs mit der Setzung - knapp das anvisierte B-Finale verpasste hatte, ist der Coach zufrieden. "Auf den ersten 1500 Metern sind wir an der Weltspitze dran. Dann fehlt die Energie. Das sollte aber Jahr für Jahr besser werden", sagt er. "Wenn Lukas auch am Samstag stark rudert und die Belastung gut wegsteckt, danach also nicht krank wird, ist die Saison ein Erfolg."

Minichmayr fehlten im Einer fünf Sekunden auf den Einzug in das C-Finale. Die WM-Debütantin ließ im dritten Lauf zumindest erstmals ein Boot hinter sich. "Tabea hat gut gekämpft", sagt Trainer Horst Scheibl.