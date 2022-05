Lukas Reim verpasst in Belgrad nur knapp den Einzug ins Finale

Salzburger ruderte im neu gebildeten Leichtgewichts-Doppelzweier im Weltcup-Semifinale auf Rang vier.

Der Salzburger Lukas Reim und sein Bootspartner Julian Schöberl maßen sich beim Ruder-Weltcup in Belgrad erstmals im neu gebildeten Leichtgewichts-Doppelzweier mit der internationalen Konkurrenz. Dabei konnten die beiden durchaus überzeugen. Im Vorlauf am Freitag sicherten sich sich als Dritte den Einzug ins Semifinale, wobei sie das zweite österreichische Boot mit Sebastian Kabas und Lukas Hömstein um mehr als eine halbe Minute hinter sich ließen. Den Ausftieg ins A-Finale verpassten sich am nächsten Tag nur knapp. Letztlich fehlten Reim und Schöberl als Vierte nur knapp fünf Sekunden auf die drittplatzierten Belgier. 500 m vor dem Ziel hatten sie noch leicht die Nase vorn gehabt, im Schlusssprint wurden sie jedoch abgehängt. Damit rudert Reim am Sonntag im B-Finale um die Plätze sieben bis zwölf.