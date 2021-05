23-jähriger Salzburger zeigte im Hoffnungslauf starke Nerven.

Lukas Reim ist bei der Olympischen Quotenregatta in Luzern weiter im Rennen um ein letztes Ticket für Tokio. Der Salzburger Einer-Ruderer schaffte am Samstag den Einzug ins Halbfinale. Für einen Startplatz bei den olympischen Spielen müsste er am Sonntag im großen Finale Platz eins oder zwei belegen.

Am Samstagvormittag verpasste Reim als Dritter seines Vorlaufs den direkten Aufstieg ins Semifinale. Im Hoffnungslauf zeigte der 23-Jährige dann aber starke Nerven und setzte sich im Kampf um Platz zwei 41 Hundertstel vor seinem tunesischen Konkurrenten Mohamed Taieb, der zur Halbzeit noch vor ihm gelegen war, durch. "Wir sind sehr erleichtert. Das war wieder einmal ein richtiges Lukas-Rennen", freute sich Trainer und Vater Mario Reim. "Gott sei Dank hat uns der Wind diesmal keinen Strich durch die Rechnung gemacht."

Dass die Chancen gering sind, sich im enorm starken und erfahrenen Teilnehmerfeld noch eines der beiden Olympiatickets zu sichern, ist dem Coach natürlich bewusst. "Ins A-Finale reinzukommen, wäre schon eine schöne Sache. Aber wir haben ohnehin bereits einige Spitzenleute, gegen die wir letztes Jahr noch verloren haben, teils deutlich hinter uns gelassen", analysiert Reim.

Auch die beiden anderen österreichischen Boote haben den Aufstieg ins Semifinale geschafft. Der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Julian Schöberl und Paul Sieber qualifizierte sich wie Reim als Zweiter der Zwischenrunde. Der Männer-Vierer mit Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld zog bereits im Vorlauf am Vormittag direkt ins Halbfinale ein.