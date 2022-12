Lukas Reims Wintertraining trägt Früchte

Ausruhen können sich Spitzenruderer auch im Winter nicht. Dass die harte Trainingsarbeit fruchtet, hat Salzburgs Aushängeschild Lukas Reim kurz vor Weihnachten beim Wettkampftest des Nationalteams in Wien bewiesen. Am Ergometer ruderte der 24-Jährige vom Salzburger Ruderklub Möve mit Julian Schöberl, seinem oberösterreichischen Partner im leichten Doppelzweier, auf Augenhöhe. "Die Zeiten haben sich verbessert. Sie sind leistungsfähiger geworden. Zu diesem Zeitpunkt ist das zufriedenstellend", sagt Trainervater Mario Reim. Am Montag ging es für seinen Schützling, eine der Salzburger Olympiahoffnungen, nach Italien. In Sabaudia wird über mehrere Wochen bei besten klimatischen Bedingungen weiter an der Grundlagenausdauer gearbeitet. Der nächste Leistungstest ist die österreichische Indoor-Meisterschaft in Wien Ende Jänner.