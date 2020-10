Viel fehlt dem Salzburger Einer-Ruderer nicht mehr auf Europas beste Athleten. Nach den ersten EM-Läufen am Freitag will der 22-Jährige in den Finalläufen zulegen.

Mit dem Ziel, den einen oder anderen Konkurrenten hinter sich zu lassen, ist Einer-Ruderer Lukas Reim am Freitag in seine erste Europameisterschaft in der allgemeinen Klasse gestartet. Und nachdem sich der Athlet des Salzburger Ruderklubs Möve am Vormittag in seinem Vorlauf in Posen noch mit dem letzten Platz hatte begnügen müssen, gelang wenige Stunden später im Hoffnungslauf das erste Erfolgserlebnis: Als jüngster Starter zog der 22-Jährige im Finish noch am Kroaten Damir Martin vorbei und kam nach 7:05.35 Minuten als Vierter ins Ziel. Fünf Sekunden fehlten, um als Zweiter ins Semifinale der Top 12 einzuziehen.

Rückstand auf die Konkurrenz mehr als halbiert

"Das ist nicht mehr so viel. Lukas war lange voll dabei. Am Schluss gehen noch die Trainingsjahre ab", sagt Vater und Trainer Mario Reim. Dass der Abstand zur europäischen Spitze kleiner wird, stimmt ihn auch für die Olympia-Qualifikationsregatta im Frühjahr zuversichtlich. "Es fehlen keine zwei Bootslängen mehr. Lukas hat den Rückstand im vergangenen Jahr mehr als halbiert. Macht er in den nächsten sechs Monaten einen weiteren Sprung, ist viel möglich."

Am Samstagvormittag rudert Lukas Reim, der Anfang September Fünfter bei der U23-EM wurde, um einen Platz im C-Finale. "Das zu schaffen wäre schon sehr gut. Lukas wird 100 Prozent geben", sagt sein Vater.