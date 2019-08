Der Salzburger Ruderer sammelte in Ottensheim viele wertvolle Rennkilometer. Rang 27 unter 44 Startern ist für den 21-Jährigen nur eine Randerscheinung.

Einer-Spezialist Lukas Reim vom Salzburger Ruderklub Möve hat seine erste Weltmeisterschaft in der allgemeinen Klasse erfolgreich abgeschlossen. Nach dem hauchdünnen Verpassen des Viertelfinales gewann er zwei Läufe und qualifizierte sich so für das E-Finale. In diesem zeigte der 21-Jährige zum Abschluss des Großereignisses in Ottensheim am Samstag noch einmal eine ordentliche Leistung. Im Kampf um Platz drei musste er sich im Fotofinish dem Spanier Jordi Jofre Senciales jedoch geschlagen geben.

Reim beendete die Heim-WM damit auf dem 27. Rang. Dies war für den in Bayern lebenden Österreicher aber nebensächlich: "Es war mir wichtig, ein gutes Rennen in diesem starken Feld zu zeigen und das ist mir gelungen. Die Platzierung ist dabei nicht so wichtig", sagt Reim. Nach einer kurzen Pause wird er wie seine Ruderkollegen mit dem Formaufbau für die Restquotenregatten in Varese und Luzern beginnen. Die Chance auf Olympia 2020 in Tokio lebt weiter.

Quelle: SN