Am Finaltag überzeugte der Salzburger Einer-Ruderer mit zwei starken Rennen. Im C-Finale ließ der 22-Jährige alle hinter sich. Das gibt einen Schub für das Wintertraining.

Gewiss hätte Lukas Reims erste Europameisterschaft in der allgemeinen Klasse noch besser laufen können. "Das B-Finale war der Traum. Diese Überraschung ist nicht geglückt", sagt Trainer Mario Reim, nachdem sein Sohn am Samstag mit einem Sieg im C-Finale den 13. Rang fixierte. "Aber lieber das C-Finale gewinnen, als im B-Finale Letzter werden."

Lukas Reim verabschiedete sich mit einem Sieg

Am Finaltag steigerte sich der Einer-Ruderer des Salzburger Ruderklubs Möve ein weiteres Mal. Mit einem zweiten Platz in seinem Semifinale gelang die Qualifikation für den Kampf um den 13. Rang. Und diesen entschied der 22-Jährige dann hauchdünn für sich. "Lukas ist mit großem Vorsprung auf die letzten 500 Meter gegangen. Am Schluss war es ein Gemetzel", erklärt Mario Reim.

SN/mario reim/corleone Bester Laune nach dem Finaltag: Lukas Reim.

Starke Leistungen machen Mut für Olympiaqualifikation

Sein Sohn begeisterte mit seinen Leistungen nicht nur ihn, sondern auch die Verantwortlichen im Ruderverband. "Da stehen alle hinter dem Plan, im Frühjahr noch Olympia in Angriff zu nehmen. Das motiviert für das Wintertraining", sagt Trainer Reim. Nach der österreichischen Meisterschaft am kommenden Wochenende, wo Lukas Reim im Einer und mit Severin Erlmoser im Doppelzweier zwei Titel anvisiert, wird eine zweiwöchige Pause eingelegt. Von November bis März folgt ein intensives Trainingsprogramm. Das Ziel ist klar: "Weitere fünf Sekunden aufholen. Wir sind voll im Plan", sagt Mario Reim.