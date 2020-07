Lukas Reim soll im September in Duisburg zu den besten U23-Ruderern Europas zählen. Auch Möve-Kollege Severin Erlmoser hat das Limit für den EM-Einerbewerb erbracht.

Die Salzburger Ruderer Lukas Reim und Severin Erlmoser haben die Qualifikation für die U23-EM, die Anfang September in Duisburg stattfinden soll, geschafft. Das 22-jährige Schwergewicht Reim behauptete sich beim Nominierungsrennen am Samstag in Ottensheim als bester Einer Österreichs. Für die ...